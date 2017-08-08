بالأسعار.. فساتين الزفاف والخطوبة بعباس العقاد من 500 جنيه الى 20 ألف

كتبت- هاجر حاتم:

مع انتشار موسم الأفراح ، تتوافد الفتيات لشراء أو استئجار الفستان الذي يناسبها من ناحية الشكل والسعر، وهناك عدة وجهات مخصصة لذلك أشهرهم روكسي وعباس العقاد ووسط البلد.

رصد "مصراوي" أسعار تأجير فساتين الزفاف والخطوبة في بعض محلات شارع عباس العقاد بمدينة نصر لشهرته بتنوع واختلاف "الموديلات"، وقبل تحديد السعر هناك عدة عوامل تتحكم فيه -وفقاً لروايات بعض أصحاب المحلات - منها عدد المرات التي تم ارتداء الفستان فيها من قبل، على سبيل المثال عند إيجار الفستان لأول مرة يتراوح سعره بين 4000-5000 جنيه هذا في حالة كانت خامته وحالته جيدة، وعندما يكون الفستان لثاني وثالث مرة يقل السعر تدريجيًا. وفي حالة البيع يتراوح السعر بين 8- 10 آلاف، ثم كم التطريزات في حالة وجودها يكون سعر الإيجار ما بين الـ 2000 الى 3500 جنيه، وفي حالة البيع قد يصل الى 5000 جنيه.

أما فساتين الزفاف من "التول المنفوش"، وتطريزات بسيطة سعر شرائها 2000 جنيه فقط.

وأوضحت مصممة الأزياء شيم عبد المنعم لـ "مصراوي" أن التطريزات والأحجار تزيد من قيمة الفستان، لهذا يكون تأجيره مرتفع السعر خاصًة عند في المرة الأولى لأنه يحتاج مجهود كبير وشغل يدوي لعمل التطريزات ويتراوح سعر هذا النوع من الفستان الذي يأخذ عادًة الشكل الملكي بين الـ 6- 8 آلاف، وفي حالة الشراء يرتفع السعر قد يصل إلى 15- 20 ألف.

وأضافت "شيم" أن فساتين الخطوبة ينطبق عليها نفس المعايير، إلا أنها تكون أقل في السعر بدرجة بسيطة، لأن غالبيتها لا يحتاج "جيبونة" كبيرة، أو تطريزات فخمة، لهذا تتراوح أسعارها في المحلات بين 1500 الى 4000 جنيهًا، والطلب عليها في حالة الإيجار يكون منخفض جدًا لأن الفتيات عادًة يرتدين فساتين خطوبتهن باكثر من مناسبة أخرى، بينما تتراوح أسعار الإيجار 500- 1000 جنيه.

كما أشارت "شيم" إلى أن خامات الفساتين من "التول" و "الدانتيل" والساتان" ترفع من سعر الفستان كلما كانت هذه النوعية رديئة، ولكنها تؤثر على ستايل الفستان النهائي، كما أن الفساتين المصممة بشكل "الدرابيه" تكون غالية بعض الشيء، لأنها تحتاج الى وقت في الخياطة، كما تحتاج نوعية غالية من الأقمشة.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك "موديلات" مشابهة لتصاميم فساتين هي الأقرب للموضة الفترة الحالية المنتشرة في الأسواق، مع وجود بعض الاختلاف في الخامات.