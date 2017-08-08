أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

استشهاد ضابط وإصابة شرطيين في مطاردة عناصر إرهابية بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استشهاد ضابط وإصابة شرطيين في مطاردة عناصر إرهابية بقنا

03:58 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

استشهاد ضابط وإصابة شرطيين في مطاردة عناصر إرهابية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أفادت مديرية أمن قنا، باستشهاد ضابط من قوة قطاع الأمن المركزي، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي، لشمال قنا خلال الحملات الأمنية التي أطلقلها اللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية، لقطاع جنوب الصعيد لتمشيط الطرق الصحراوية الغربية، والمدقات الجبلية والوديان والكهوف بحثًا عن الإرهابي شديد الخطوة الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم" قائد الخلية الإرهابية المنفذة لتفجيرات طنطا والإسكندرية والنقب وآخرها كمين إسنا.

وقالت مديرية الصحة والسكان بقنا، إنها استقبلت شرطيين مصابين بطلقات نارية بمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتضيق الأجهزة الأمنية الخناق على العناصر الإرهابية الهاربة، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي لشمال قنا، التي شهدت ارتكاب الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة مقدم شرطة صدمته دراجة بخارية في بسوهاج

    أخبار

  • مصدر: استشهاد ضابط و4 مجندين في هجوم على مدرعتين بالعريش

    أخبار

  • بالصور.. الغربية تشيع الملازم إبراهيم عزازي ضابط الأمن الوطني

    أخبار

  • ننشر أسماء شهداء ومصابي تفجير مدرعة الشرطة في العريش

    أخبار

إعلان

9d765fca94.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية