أعلنت اعتزالها بعد وفاة الراقصة «غزل».. مشاهير فتحوا النار على «برديس»

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بشكل مفاجئ أعلنت الراقصة برديس، اعتزال مجال الرقص الشرقى، مرجعة قرارها لرحيل الراقصة غزل، التى رحلت الأسبوع الماضى.

وكتبت برديس عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "لكل حبايبى وإخواتى وأصحابى اللى بيحبولى الخير، أحب اقولكم أنا اعتزلت الرقص الشرقى تماما وقرار لا رجعة".

وتابعت: "بجد أد إيه الإنسان لسان فى ثانية عند ربنا، وأنا كنت على علم بكده، بس بجد الواحد كان فى غفلة، قسما بالله إن أول مرة أفقد حد كنت باشوفه قدام عيني من نفس المجال، والله العظيم من يوم سماعى الخبر وأنا مدمرة، وعدم حضورى الجنازة والله العظيم كنت خارج مصر، بس الله يرحمها، وقطع لسان أي حد يجيب سيرتها".

وأضافت: "ماحدش عالم بظروف حد إلا ربنا، فالحمد لله ده قرارى بجد، وعلى فكرة أنا مش لابسة الحجاب، أنا عايشة حياتى بالتزام وعايشة سنى اللى بيضيع منى فى مجال كله ياله نفسى، وربنا يديني الخير ويديني الذريه الصالحة، وأنا مش مسؤولة عن أى صفحة تنزل صور ببدل أو أي فيديوهات أو أي كليب نزل أو هينزل، دي حاجات قديمة، أنا صفحتى دى الشخصية، وانتو كلكو أصحابى وباحبكم. ربنا يحسّن خاتمتنا وموت الغفلة ويهدينا جميعا".

الجدير بالذكر أن الراقصة "برديس" عانت فور ظهورها بسبب هجوم الكثيرين عليها، ونرصد أبرز هؤلاء المشاهير خلال التقرير التالى..

شقيقة سعاد حسني

شنت السيدة "جانجاه"، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، هجوما عليها بسبب عرضها لحن أغنية "يا واد يا تقيل" للراحلة سعاد حسني، على كليب مليء بالإيحاءات الجنسية، وتساءلت "من سمح لبرديس بتصوير أغنية الراحلة سعاد؟".

ونفت "جانجاه"، في مداخلة لها مع الإعلامي طوني خليفة، عبر برنامج "أسرار تحت الكوبري"، الذي أذيع على فضائية "القاهرة والناس" مشاهدة الأغنية، وقالت "مش من حق أي حد ياخد لحن فنان كبير دون الرجوع لأسرته، والعملية مش سبهللة".

نجل صلاح جاهين

هاجمها أيضًا الشاعر بهاء جاهين نجل الراحل صلاح جاهين، في مداخلة هاتفية عبر نفس البرنامج، قائلاً: "إن ما تقدمه الراقصة برديس ليس له علاقة بالفن، دا جنس مقدم بشكل منحط".

وتابع: "اللى قدمته جنس مقزز وأسفل سافلين"، وهو ما ردت عليه برديس قائلة: "لما تلاقي الكليب إطفيه".

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مرتضى منصور

خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشى هاجمها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قائلا: "الولية برديس بترقص وتقول دى مش أمى يا وائل دى واحدة صاحبتى، والله لو أنا كنت جبتها من شعرها".

وناشد "منصور"، رئيس مكتب الآداب بوزارة الداخلية القبض على برديس، قائلاً: "واحدة مطلعة لا مؤاخذة وعامله بتاع فى بقها لا مؤاخذة، دى دعوة للفجور لو مش قادر تجيبها روَّح".

طارق الشناوي

بينما الناقد الفني طارق الشناوي استنكر اهتمام الإعلام بالراقصة "برديس" خلال أحد تصريحاته الصحفية، مشيرًا إلى أن ما قدمته في كليب "يا واد يا تقيل" لا علاقة له بالفن، وأنها مجرد راقصة في كباريه.

وتابع: "مش ممكن نقارن بينها وبين سعاد حسني، واللي عملته لا يمكن يؤثر على رائعة سعاد الأصلية التي يحفظها الملايين، التي عاشت وتعيش لجمالها، واللي عملها مبدعون حسن الإمام وصلاح جاهين وكمال الطويل، مش برديس".

طوني خليفة

أحرجها الإعلامي طوني خليفة على الهواء، خلال استضافتها في برنامجه "أسرار من تحت الكوبري"، قائلًا: "إيه ده؟ إيه اللي بتعمليه ده؟ ده فيلم بورنو".