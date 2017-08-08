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«ميل جيبسون» يعرض قصره للبيع بـ29 مليون دولار (صور)

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عرض الممثل والمخرج الشهير ميل جيبسون قصره الفخم المطل على غابات كوستاريكا وعلى مساحات واسعة من شواطئها وبه ثلاث فيلل بـ29.75 مليون دولار.

تبلغ مساحة القصر 400 فدان وبه 11 غرفة نوم وبداخل المساحة 3 فيلات أخرى مطلة على غابات شبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا.

ويعرض بطل الفيلم الشهير Braveheart هذا القصر بـ29.75 مليون دولار، بعد أن اشتراه بـ500 ألف دولار عام 2014، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

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وأكبر الفيلات الموجودة في مساحة القصر تحتوي على 7 غرف نوم و8 حمامات وشرفة أرضية وحمام سباحة كبير، والفيلل الأخرى مكونة من مطبخ وبها أسقف على شكل قبب بها غرفتان للنوم و3 حمامات وحمام سباحة مضاء باللون الأزرق.

ويبدو أن جيبسون في الفترة الأخيرة يتخلص من بعض المنازل التي يمتلكها والتي تتكلف ملايين الدولارات بعد عرض قصره الذي يقع شرق ماليبو بولاية كاليفورنيا للبيع بسعر 13.4 مليون جنيه إسترليني، الشهر الماضي، حيث تصل مساحة القصر إلى 5.5 فدان مطلا على المحيط الهادي، ومصمم على طراز العصور الوسطى.

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