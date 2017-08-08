فيديوجرافيك: ثلاث سنوات على الحملة الدولية ضد داعش

كتبت- رنا أسامة:

تدخل الحملة العسكرية التي يُنفّذها التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لدحر تنظيم داعش في سوريا والعراق، هذا الأسبوع، عامها الرابع. فيما تبدو واشنطن على قناعة تامة بحتمية تحقيق الانتصار على مُسلّحي التنظيم.

وقال الكابتن جيف ديفيس، الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، "لم يتمكن تنظيم الدولة الإسلامية من أخذ ولو انش واحد مجددًا من المناطق التي حررناها". وأضاف "داعش يواجه هزيمته الحتمية. سوف ننتصر وهم سيهزمون".

وفيما يلي أحدث الإحصائيات المتعلقة بعمليات التحالف، المكوّن من أكثر من 69 دولة، في سوريا والعراق منذ 2014، وفقًا للموقع الإلكتروني لمنظمة "إير وورز" غير الحكومية.