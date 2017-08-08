أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فيديوجرافيك: ثلاث سنوات على الحملة الدولية ضد داعش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فيديوجرافيك: ثلاث سنوات على الحملة الدولية ضد داعش

03:39 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

فيديوجرافيك: ثلاث سنوات على الحملة الدولية ضد داعش

الكابتن جيف ديفيس الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريك

كتبت- رنا أسامة:

تدخل الحملة العسكرية التي يُنفّذها التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لدحر تنظيم داعش في سوريا والعراق، هذا الأسبوع، عامها الرابع. فيما تبدو واشنطن على قناعة تامة بحتمية تحقيق الانتصار على مُسلّحي التنظيم.

وقال الكابتن جيف ديفيس، الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، "لم يتمكن تنظيم الدولة الإسلامية من أخذ ولو انش واحد مجددًا من المناطق التي حررناها". وأضاف "داعش يواجه هزيمته الحتمية. سوف ننتصر وهم سيهزمون".

وفيما يلي أحدث الإحصائيات المتعلقة بعمليات التحالف، المكوّن من أكثر من 69 دولة، في سوريا والعراق منذ 2014، وفقًا للموقع الإلكتروني لمنظمة "إير وورز" غير الحكومية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المعارضة تدعو الشخصيات السياسية لمناقشة مستقبل سوريا دون وجود الأسد

    أخبار

  • البنتاجون: التحالف لم يقصف الحشد الشعبي في العراق

    أخبار

  • أحكام بإعدام 27 شخصا في قضية سبايكر بالعراق

    أخبار

  • تقسيم القوى في سوريا.. تعرف على مناطق الاشتباك والتهدئة

    أخبار

إعلان

2eb052a65a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية