المعارضة تدعو الشخصيات السياسية لمناقشة مستقبل سوريا دون وجود الأسد

الرياض – (أ ش أ):

دعت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقرها الرياض، الشخصيات السياسية والثورية وممثلي المجتمع المدني التي لا تقبل ببقاء الرئيس الأسد لعقد لقاء موسع.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية سالم المسلط - في لقاء خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء - "إن الهيئة تدعو بعض الشخصيات لاجتماع موسع لمناقشة مستقبل سوريا دون وجود الرئيس الأسد، كما ترغب الهيئة في مشاركة شخصيات أخري من داخل وخارج الهيئة "، موضحا أن اجتماع الهيئة ينفي وجود ما يسمى بالرياض 2.

ومن ناحية أخرى، أكد المسلط أن هناك 3 مليون ومائتي ألف مواطن سوري من المواطنين من الشرق هاربين من قتل وتهديد تنظيم داعش الإرهابي ، ومن الغرب هربا من حزب الله والمليشيات الإيرانية.

وشدد على أنه من الضروري مراعاة وجود المدنيين في محافظة إدلب عند محاربة الإرهابيين والمتشددين.. داعيا إلى ضرورة دعم الفصائل المعتدلة هناك وجيش إدلب الحر ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية.