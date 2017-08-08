تعرف على عدد ومواصفات الغواصات التي تمتلكها البحرية المصرية (فيديوجرافيك)
تعرف على عدد ومواصفات الغواصات التي تمتلكها البحرية المصرية (فيديوجرافيك)
03:27 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الغواصات التي تمتلكها البحرية المصرية
إعداد- مصطفى المنشاوي:
شهد ميناء كيل بألمانيا، الثلاثاء، مراسم تسليم مصر الغواصة المصرية الثانية تايب 42 طراز 209 الألمانية، من الشركة الألمانية (tkms)، بحضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد سعيد.
وتعد الغواصة التي تسلمتها مصر اليوم، هي الثانية من صفقة الغواصات الألمانية البالغ عددها (4)، فضلًا عن كونها الغواصة رقم (9) التي تدخل سلاح البحرية المصرية.
ويرصد مصراوي، عدد ومواصفات الغواصات التي تمتلكها مصر في التقرير التالي.
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