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تعرف على عدد ومواصفات الغواصات التي تمتلكها البحرية المصرية (فيديوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

تعرف على عدد ومواصفات الغواصات التي تمتلكها البحرية المصرية (فيديوجرافيك)

03:27 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تعرف على عدد ومواصفات الغواصات التي تمتلكها البحرية المصرية (فيديوجرافيك)

الغواصات التي تمتلكها البحرية المصرية

إعداد- مصطفى المنشاوي:

شهد ميناء كيل بألمانيا، الثلاثاء، مراسم تسليم الغواصة المصرية الثانية تايب 42 طراز 209 الألمانية، من الشركة الألمانية (tkms)، بحضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد سعيد.

وتعد الغواصة التي تسلمتها مصر اليوم، هي الثانية من صفقة الغواصات الألمانية البالغ عددها (4)، فضلًا عن كونها الغواصة رقم (9) التي تدخل سلاح البحرية المصرية.

ويرصد مصراوي، عدد ومواصفات الغواصات التي تمتلكها مصر في التقرير التالي.

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مصراوي Masrawy

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