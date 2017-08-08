حملات نظافة ورفع الإشغالات بشوارع واحة الخارجة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عدة حملات مكبرة لنظافة شوارع واحة الخارجة والأحياء السكنية بها، من خلال رفع الأتربة والقمامة.

وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المركز يواصل رفع الإشغالات في عددٍ من القرى التابعة للمركز بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف الطماوي، أنه طالب رؤساء الوحدات المحلية للقرى التابعة للمركز، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل، وأهمية تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.