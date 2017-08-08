نيابة قويسنا تقرر تشريح جثماني شهيدي الشرطة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

عاين فريق من النيابة العامة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، جثماني أميني الشرطة، اللذين استشهدا في حملة أمنية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، للقبض على عدد من المطلوبين الجنائيين.

وقال مصدر أمنى، إن النيابة قررت تشريح جثماني الشهيدين، وجاري نقلهما لمستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال التشريح، لعدم توافر إمكانيات في مستشفى قويسنا المركزي.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر تشييع الشهيدين من مسجد الأنصار بمدينة بركة السبع في جنازة عسكرية مجمعة ليتم بعدها دفن كلًا منهما في مسقط رأسه.