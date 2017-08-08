بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين كنائس القاهرة خلال احتفالات "العذراء"

كتب – فتحي سليمان:

تفقد اللواء خالد عبدالعال مساعد اول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، كنائس مناطق شمال العاصمة وكذلك كنيسة العذراء بمنطقة الزيتون للاطمئنان على تأمين العاصمة ودور العبادة في احتفالات الطوائف المسيحية باحتفاليات السيدة العذراء.

وفحص مدير الأمن الخدمات المعينة والبوابات الإلكترونية للتأكد من سلامتها.

وأكد على شدة اليقظة خاصةً في وقت الذروة وتأمين المصلين اثناء إقامة الشعائر الدينية، وأمر بالحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين.

وشدد مدير الأمن على القيادات والضباط والقوات بضرورة اليقظة التامة وفحص كافة المترددين وتوسيع دائرة الاشتباه.

وكلف الإدارة العامة لمباحث القاهرة بنشر خدمات الشرطة السرية بكافة الشوارع والميادين مع قيام ضباط مباحث القاهرة بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص كل ما قد يخل بالأمن العام لتحقيق الأمن بالمدينة.