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بالصور.. إحالة 49 من العاملين بـ5 وحدات صحية للتحقيق بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة 49 من العاملين بـ5 وحدات صحية للتحقيق بكفر الشيخ

03:08 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال السيد توفيق رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 49 من العاملين في 4 وحدات صحية، بقرى تابعة للمركز، منهم 11 طبيبًا، و24 ممرضة، و12 إداريًا، ومراقبًا صحيًا واحدًا، ورائدة ريفية واحدة، لتغيبهم عن العمل بدون أذن مسبق، ما أدى إلى تعطل سير العمل، وتكرار شكاوى المواطنين، من سوء الخدمة الطبية المقدمة لهم، بتلك الوحدات.

وتوجه رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، للواحدات الصحية بقرى كوم الدهب، والقن، وسد خميس، وأبو غنيمة، والورق، في زيارة مفاجئة لكل وحدة منهم، برفقة نصر عبدالهادي، نائب رئيس المركز والمدينة، وعادل الغباشي، مدير إدارة العلاقات العامة بمجلس مدينة سيدي سالم، لمتابعة سير العمل، بتلك الوحدات الصحية، والوقوف على مدى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وقرر رئيس المركز والمدينة، بتحرير مذكرة، تمهيدًا لإرسالها للدكتورة لميس المعداوي، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، يوصي فيها، بتوقيع الجزاءات على الأطباء، والممرضات، والإداريين، المتغيبين عن العمل، بناء على تلقيه شكاوى من الأهالي، والمترددين على تلك الوحدات، لتوقيع الفحص الطبي عليهم، خلال جولته بها، من تعمد دائم لغياب الأطباء.

كما تبين من خلال جولة رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، في الوحدات الصحية الأربعة، في القرى المذكورة، تبين وجود نقص شديد في الأدوية، والمستلزمات الطبية، وقرر إخطار محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، ووكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، بهذا الأمر، خاصة بعد تعدد شكاوى الأهالي، بتوفيرهم الأدوية، من الخارج على نفقتهم الخاصة.

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