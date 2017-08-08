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15 أغسطس.. تجديد حبس 8 متهمين بأحداث شغب الوراق

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مصراوي Masrawy

15 أغسطس.. تجديد حبس 8 متهمين بأحداث شغب الوراق

03:09 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

15 أغسطس.. تجديد حبس 8 متهمين بأحداث شغب الوراق

تجديد حبس 8 متهمين بأحداث شغب الوراق

كتب- صابر المحلاوي:
قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة للمستشار مصطفي بركات، اليوم الثلاثاء، تأجيل تجديد حبس 8 متهمين على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت في أحداث الوراق أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، لجلسة 15 أغسطس.
ووجهت النيابة اتهامات بالتعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الإزالة.
كانت وزارة الداخلية، أعلنت إصابة 31 شرطيًا، بينهم 8 ضباط، خلال اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأهالي بجزيرة الوراق في الجيزة، أثناء تنفيذ حملة إزالة تعديات بالمنطقة.

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