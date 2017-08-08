الداخلية تعلن تفاصيل ضبط عصابة غسيل أموال بكفر الشيخ

كتب-فتحي سليمان وعلاء عمران:

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة، المنظمة الذي استحدثته وزارة الداخلية عن أكبر عصابة لتجارة المخدرات، تم ضبطها بكفر الشيخ غسلت نحو 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد الممنوعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت قيام كلا من "أحمد م.خ"، مسجل خطر، سبق اتهامه في 20 قضية، و"محمد أ.م" مواليد 1983، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"السيد أ.م" 1989، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"محمود أ.م" مواليد 1981، مسجل خطر سبق اتهامه في 22 قضية، بالاتجار المخدرة، ونجحوا في جمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

وأوضح البيان، أن المتهمون غسلوا تلك الأموال غير المشروعة وارتكبوا العديد من أفعال الغسل حيث أودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية، وكذا شراء أراضي زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية.

وأضاف البيان، أن المتهمون اشتروا ثلاث قطع بمساحة 17 فدان بدائرتي قسم شرطة مطوبس وسيدي سالم، وانشأوا شركة استيراد وتصدير، وشيدوا 9 عقارات؛ حيث قدرت تلك الأموال بـ40 مليون جنيه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه تلك الواقعة، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كانت وزارة الداخلية قد استحدثت في مطلع الشهر الجاري قطاعًا جديدًا بمسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء محمد عمر مساعد وزير الداخلية.