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بالصور- شباب ينتقدون شركة أمريكية بسبب "فستان لاجئة"

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مصراوي Masrawy

بالصور- شباب ينتقدون شركة أمريكية بسبب "فستان لاجئة"

03:01 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. الجينز و

الألبوم التالى

بالصور.. الجينز و"البوت" في الصيف موضة تطرحها "جيجي حديد"

كتب - هشام عواض:

استغلت شركة ملابس أمريكية اهتمام العالم بمشكلة اللاجئين وقامت بتصميم فستانين أحدهما أبيض  والآخر أسود، وأطلقت عليهما "فستان اللاجئة"، مما أثار غضب رواد  مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار ان ذلك تمييز عنصري.

وبحسب "CNN"، عرضت شركة UZINYC في نيويورك ، فستانين بسيطين في تصميمها، على موقعها الإلكتروني، وكتبت على الفستان الأسود "فستان اللاجئة الأسود" ووصفته بالـ"بدوي".

ومواصفات الفستانين واحدة "قصير يصل للركبة وبدون أكمام، ويخلو من أي تفاصيل"، وسعره  119 دولار (أي ما يقرب من  2150 جنيه).

 وتداول عدد من رواد موقع "تويتر" صور الفستانين، وأبدوا غضبهم من فكرة الفستان و اسمه، حيث أنه يقلل من شأن اللاجئين.

وقالت كاتبة تدعى "سناء سعد"، "لماذا اختارت الشركة هذا الاسم بالتحديد لتصميمها؟". وقال آخر "إن هذا التصرف لا إنساني ويجب إعادة تسمية الفستان باسم مختلف، كما كتب شخص آخر تغريدة يطالب من خلالها بالتبرع بأمول بيع الفساتين لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

 

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