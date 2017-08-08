4.5 مليون دولار مساعدات مصرية لأوغندا للحد من الفيضانات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة المصرية تحرص على استمرار ترسيخ علاقات التعاون الثنائي مع دولة أوغندا في مجال الموارد المائية والري.

وتوجه وزير الموارد المائية والرى، الاثنين، إلى جمهورية أوغندا، في زيارة تستغرف ثلاث أيام، لافتتاح مشروع "درء مخاطر الفيضان" بمقاطعة كاسيسي بغرب أوغندا.

وجاء ذلك عقب إجراء مباحثات مع وزير المياه والبيئة الأوغندي، حيث بلغت تكلفة المشروع 4.5 مليون دولار.

وأضاف عبد العاطي، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن مشروع "درء مخاطر الفيضان" الذي يتم تنفيذه حالياً، جاء بناءً على طلب من وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة العاجلة في تخفيف الأثار السلبية للفيضانات بمنطقة كاسيسى.

وأبدت مصر استعدادها الكامل لتقديم الدعم و المساعدات الفنية لدرء مخاطر الفيضانات المدمرة التي حدثت في منطقة كاسيسى بمقاطعة روينزورى بغرب أوغندا، وتم إرسال بعثة فنية من خبراء وزارة الموارد المائية والرى المصرية للإعداد لتنفيذ مشروع عاجل لدرء مخاطر الفيضانات العارمة.

وأشار وزير الموارد المائية، إلى أن المرحلة الأولي للمشروع يتم تمويلها بمنحة من وزارة الموارد المائية والري المصرية بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين في أبريل 2016، لافتاً إلى تنفيذ شركة المقاولون العرب لعمليات التطهير بنهاية هذا العام.

وأوضح الدكتور ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل، أن منطقة كاسيسي بغرب أوغندا تتعرض لفيضانات بشكل مستمر، حيث ضربت المنطقة عدة فيضانات في أعوام 2013 و2014 و2015.