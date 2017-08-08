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نجاح 7 حكام و12 مساعدًا في اختبارات «كوبر» للدوليين

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نجاح 7 حكام و12 مساعدًا في اختبارات «كوبر» للدوليين نجاح 7 حكام و12 مساعدًا في اختبارات «كوبر» للدوليين

التحرير

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نجح سبعة حكام في اختبارات اللياقة البدنية «كوبر»، التي أجرتها لجنة الحكام الرئيسية، بإشراف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، للحكام الدوليين بنادي طلائع الجيش.

والحكام هم: جهاد جريشة، محمود البنا، محمد معروف، محمود بسيوني، أمين عمر، أحمد الغندور ومحمد عادل.

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كما واجتاز الاختبارات 12 حكمًا مساعدًا أيضًا، منهم: تحسين أبوالسادات، أحمد حسام طه، محمود أبوالرجال، أحمد توفيق طلب، يوسف البساطي، هاني خيري، هاني عبدالفتاح، سامي هلهل، أحمد لطفي، أحمد بكر وعمر فتحي.

وتقرر إعادة الاختبارات للحكام محمد الحنفي ومحمد الصباحي وضياء السكران، بعد ثلاثة أسابيع.

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التحرير

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