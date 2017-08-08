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الاتحاد العربي يستقر على عقوبة الفيصلي الأردني

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الاتحاد العربي يستقر على عقوبة الفيصلي الأردني الاتحاد العربي يستقر على عقوبة الفيصلي الأردني

التحرير

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علم «التحرير» أنّ الاتحاد العربي، برئاسة الأمير تركي بن خالد، استقر على حرمان الفيصلي الأردني من جائزة صاحب المركز الثاني في البطولة العربية.

وكان قد اعتدى الجهاز الفني ولاعبي نادي الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري، والذي أدار نهائي المسابقة أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بفوز الترجي (3-2).

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يذكر أن الاتحاد العربي كان قد حدد جائزة الحصول على المركز الثاني في البطولة بـ600 ألف دولار، فيما يحصل الفريق البطل على مبلغ 2.5 مليون دولار.

يشار إلى أن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وعضو مجلس الجبلاية، قرر عدم ارسال حكام مصريين للتحكيم فى الاردن قبل الاعتذار.

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التحرير

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