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الإسكان: أقساط الوحدات الاجتماعية أقل من إيجار العشوائيات (فيديو)

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الإسكان: أقساط الوحدات الاجتماعية أقل من إيجار العشوائيات (فيديو) الإسكان: أقساط الوحدات الاجتماعية أقل من إيجار العشوائيات (فيديو)

التحرير

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قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه لا يوجد أي محاباة لأي فرد فيما يخص الوحدات المدعمة من الدولة.

أضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC": "أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي أقل من أي إيجار يدفعه المواطن في وحدة بالمناطق العشوائية"، موضحا أن القسط وصل إلى 485 جنيها ويزيد وفقا لاختلاف مرتبات كل فرد، متابعا: "هناك وحدات بنظام الإيجار لمن يقل دخلهم عن 1500 جنيه وغير القادرين على دفع الأقساط للتمليك".

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وحذر يونس المواطنين من التقدم بأي مستندات مزورة للحصول على وحدة مدعومة من الدولة، موضحا أن عقوبة ذلك الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وسحب الوحدة. 

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التحرير

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