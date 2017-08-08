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توقف عجلة الحياة بمصانع المحلة الكبرى بسبب إضراب العمال (صور)

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توقف عجلة الحياة بمصانع المحلة الكبرى بسبب إضراب العمال (صور) توقف عجلة الحياة بمصانع المحلة الكبرى بسبب إضراب العمال (صور)

التحرير

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لليوم الثالث على التوالي، واصل المئات من عمال شركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل؛ لعدم صرف علاوة الـ 10%.

وطالب العمال بصرف العلاوة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح وفقا للمادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة في ظل غلاء الأسعار.

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ورفض عمال مصانع (الملابس، الغزل، النسيج، التجهيز، الصوف) استئناف العمل لحين تحقيق مطالبهم.
 
من جانبه، عقد المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، عدة اجتماعات مع رؤساء القطاعات في محاولة للتفاوض مع العمال، وإقناعهم بتشغيل الماكينات لإنجاز طلبيات المستثمرين المبرمة في عقود رسمية.

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وأكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أنه على دراية تامة بمطالب العمال، موضحا أهمية الحفاظ على شركة غزل المحلة للصالح العام.

وأشار "صقير" إلى إنه تم رفع مطالب العمال إلى وزارة قطاع الأعمال؛ لبحث آليات تنفيذها، ووضع جدول زمني لإعادة الحياة مرة أخرى لمصانع الشركة.

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التحرير

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