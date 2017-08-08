ننشر حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن بورسعيد

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اعتمد اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات الداخلية للضباط بمختلف القطاعات.

حصلت "التحرير" على تفاصيل الحركة والتي جاءت كالتالي...



تعيين العميد مدحت أحمد عبد الرحيم مأمورا لقسم شرطة الشرق، العميد محمد محمد إبرهيم مصطفى مأمورا لقسم شرطة الزهور، العقيد خالد علي محمد كساب مأمورا لقسم شرطة الضواحي، العقيد محمد أحمد علي خضير مأمورا لقسم شرطة العرب، العقيد أحمد فؤاد حسن عبد السلام مأمورا لقسم شرطة جنوب، والمقدم خالد جمال مأمورا لقسم شرطة بورفؤاد ثانٍ.



وشملت الحركة تعيين الرائد هيثم ماجد إبراهيم رئيسا لمباحث قسم شرطة العرب، الرائد أحمد عبد الناصر رئيسا لمباحث قسم شرطة الضواحي، المقدم محمد حسن إبرهيم رئيسا لمباحث قسم شرطة المناخ، الرائد محمد نجيب رئيسا لمباحث قسم بورفؤاد ثان، النقيب عمر محمد نجيب رئيسا لمباحث قسم شرطة التفريعة.



وضمت الحركة تعيين العميد محمد عبد السميع رئيسا لمكافحة جرائم الأموال العامة، الرائد وائل مدحت فودة رئيسا لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الرائد حسام محمد أحمد رئيسا لمباحث إدارة الترحيلات، الرائد محمد احمد عبد المحسن رئيسا لمباحث إدارة قوات الأمن، الرائد محمود مصطفى أحمد رئيسا لمباحث قسم مكافحة المخدرات، الرائد أحمد فتحي عطية رئيسا لمباحث تأمين الطرق والمنافذ، الرائد هاني محمود رشوان رئيسا لمباحث أمن المديرية، المقدم وائل زكي وكيلا لإدارة المرور، المقدم حسن يحيى عطية رئيسا لمباحث التموين، والرائد أحمد حسني السيد رئيسا لقسم المصنفات الفنية.

