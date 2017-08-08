الغربية تصرخ لنقص حضانات الأطفال.. والليلة في الخاص بـ1000 جنيه

التحرير

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أزمة قديمة متجددة، وعقدة لم يفلح وزراء الصحة على مر العصور في حلها.. حالة من الهلع تصيب الآباء عند سماع نبأ: "مولودك يحتاج لحضانة!!".. ورغم ضخامة الدولة التي تتسع لنحو مليون و10 آلاف كيلو متر، إلا أنها ضاقت على أن تتسع لحضانات حديثي الولادة، سوى تلك الفارهة بمستشفيات الخمس نجوم، والتي تتكلف في الليلة الواحدة ما يوازي الإقامة بفندق على النيل.. وربما يزيد.

تحولت الحضانات إلى "بيزنس"، وتجارة مربحة تقوم على آلام الناس مثلها مثل الرعايات المركزة، فيقول المواطن محمد المشتولي 29 عاما: "رزقنى الله بولد فرحت كثيرا لكونه الإبن الأول لى، كنت ادعو الله واترجاه فكان كل حياتى، لكن سرعان ما تحولت حياتى إلى بؤس وشقاء، بمجرد أن أخبرنى أطباء مستشفى طنطا الجامعى ضرورة البحث عن حضّانه لإنقاذ ابنى من الموت لتدهور حالته واحتياجه الشديد لها"، ويكمل: "توجهت إلى مستشفى المبرة التابع للتأمين الصحى، ولم اجد حضّانة فارغة، وكذلك مستشفى المنشاوى العام بطنطا، وكنت بين أمرين إما أن يموت ابنى أمام عينى أو إلحاقه بمركز طبى خاص، وبالفعل توجهت إلى مركز خاص وهو ما زاد المعاناة، واصبحت مطالبا بمبلغ ألف جنيه يوميا، لمدة بلغت نحو 15 يوما، وكنت فرحًا حين توصلت إلى حضّانة فارغة بالمستشفى الحكومى بمدينة بسيون، لكونها دون تكلفة مالية، لكن يا فرحة ماتمت، فلم يمكث بها ابنى سوى أيام قليلة حتى انتقل إلى جوار ربه بعد كل هذا العذاب".

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ويوضح الدكتور مصطفى عونى، رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى طنطا الجامعى، إن محافظة الغربية تعانى من نقص شديد فى حضّانات الأطفال، فإجمالى عدد سكان مصر نحو 100 مليون، يُولد لهم نحو مليون ونصف طفل بشكل سنوى تمثل محافظة الغربية فيهم نسبة 5%، بما يعادل 75 ألف طفل سنويا يحتاج نحو 20 ألف منهم حضّانات، وبعضهم يحتاج متوسط 14 يوما للشفاء، فنكون بحاجة إلى 300 ألف ليلة حضّانة، وبالتالى تكون المستشفيات الحكومية غير كافية.

وأضاف عوني لـ«التحرير»: "لدينا بالمستشفى الجامعى 30 حضّانة مجانى، و12 اقتصادى بالمستشفى التعليمى العالمى الفرنساوى، وهى لا تكفى إطلاقا لمحافظة الغربية، إضافة إلى أنها تخدم محافظات البحيرة، كفر الشيخ، والمنوفية، وحل الأزمة يحتاج قرارات ثورية، فهو يتوقف على مكان مجهز، وأجهزة كافية، فضلا عن ضرورة وجود طاقم أطباء وحكيمات وهناك نقص كبير تعانى منه المستشفى الجامعى من حيث التمريض.

أما عبد الفتاح العطار، رئيس الجمعية الشرعية بحصة شبشير بمركز طنطا، فيقول إن الحضّانات تمثل أزمة تعاني منها محافظة الغربية، وتزيد معاناة الأسر، مشيرا إلى إن الجمعية أنشأت مركز حضّانات بالمجان، به 20 حضّانة إضافة إلى أجهزة تنفس صناعى، وطاقم تمريض وطبيب متخصص واستشارى، نظرًا لعدم كفاية حضّانات الحكومة والمعاناة التى يعانيها الأهالى، وبعضهم يكون فى أحلك الظروف ولا يمتلك نفقات المراكز الخاصة، فى الوقت الذى يواجه نجله الموت أمام عينيه.