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​​وفاة سليمان متولي وزير النقل الأسبق

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​​وفاة سليمان متولي وزير النقل الأسبق ​​وفاة سليمان متولي وزير النقل الأسبق

التحرير

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توفي سليمان متولي، وزير النقل الأسبق، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عاما، وتشيع الجنازة من مسجد الصديق بمصر الجديدة.

ولد متولي في مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، عام 1927، وحصل على بكالوريوس الهندسة من كلية الهندسة جامعة القاهرة تخصص مدني عام 1949، عمل بوزارة الأشغال ثم ضابطا بالقوات المسلحة، وشغل منصب مدير المكتب الفني لوزير المواصلات، ووكيل هيئة النقل النهري، ومدير عام مؤسسة النقل الداخلي، ورئيس مؤسسة الطرق والكباري، وعين محافظا لبني سويف ثم محافظا للمنوفية عامي 1977- 1978، وشغل عددا من المناصب الوزارية منها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في الفترة من عام 1978 حتى 1980، ثم عين وزيرا للنقل لمدة 20 عاما في الفترة من مايو 1980 حتى أكتوبر عام 1990، وهو أكثر وزير شغل منصب وزارة النقل.

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وفي عهده تم شراء القطار التوربيني، ووضع حجر الأساس لكوبري السلام، إنشاء المرحلة الأولى من مترو الأنفاق "حلوان - رمسيس" الشهداء حاليا.

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التحرير

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