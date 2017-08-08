3 أزمات تنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تصديق السيسي

التحرير

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تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أزمات تتمثل في توفير المقر والاعتمادات المالية للهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن المرشحين، و تقوم الهيئات القضائية بتجهيز مرشحيها تمهيدا لإعلان التشكيل النهائى للهيئة المقرر إعلان تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة للتمكن من مباشرة عملها فى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن الحكومة تواجه أزمة فى توفير الاعتمادات المالية اللازمة وتوفير مقر دائم للجنة بالإضافة إلى طريقة اختيار أعضائها.

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تتولى تنظيم جميع مهام الانتخابات والاستفتاءات، موضحا فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن الحكومة تقوم فى الوقت الراهن بتجهيز مقر الهيئة وميزانيتها تمهيدا للإعلان عن تشكيل الهيئة، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحصل على كل الأوراق والمستندات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات وكل الأصول من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى كأجهزة التصويت الإلكترونى والصناديق الشفافة والحبر الفسفورى والأقفال التأمينية.

تشكيل الهيئة

وتنص المادة 209 من الدستور على: "يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".

انتخابات الرئاسة

قال المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى والمتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سابقا، إن تشكيل الهيئة الوطنية يتكون من 10 مستشارين متفرغين من الهيئات القضائية، وستكون أولى المهام المكلفة بالقيام بها مباشرة الإشراف على انتخابات الرئاسة ثم انتخابات المحليات.

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مخاطبة الهيئات القضائية

وقالت مصادر حكومية فى تصريحات لـ"التحرير" إن الحكومة خاطبت المجالس الخاصة للهيئات لإرسال مرشحيها لتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، سيخاطب كلا من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة والمجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية، والمجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة، لإرسال مرشحيهم لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

مهام الهيئة

أوضحت المصادر أن الهيئة سوف تتولى إعداد قاعدة البيانات للناخبين ومباشرة الاستفتاءات والانتخابات وأبرزها انتخابات الرئاسة والمحليات، بالإضافة إلى انتخابات المقاعد الشاغرة، كما تتولى الهيئة تحديد مقرات الاقتراع بالقاهرة والمحافظات ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.

الهيئة الوطنية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الإثنين على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.

وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.

تدبير المقر والموارد

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى اجتماعا بحضور وزيرى العدل وشئون مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية لمراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات فور صدور القانون، ويشمل ذلك اختيار مقر ملائم للهيئة وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة، حرصا على سرعة تفعيل دور الهيئة.