جنازة عسكرية لشهداء مداهمة "قويسنا" في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

تستعد مدينة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، لاستقبال جثامين شهداء الشرطة الذين لاقوا مصرعهم أثناء مهاجمة وكر للمخدرات بقرية ميت بره بمركز قويسنا.

وتقام جنازة عسكرية مجمعة من مسجد الأنصار بمدينة بركة السبع، وستنطلق بعدها الجثامين لقرى الشهداء بمركز بركة السبع، بحضور القيادات الأمنية في المحافظة.

ولقي اثنين من أمناء الشرطة، مصرعهما، أثناء مهاجمة وكر لتجار المخدات بقرية ميت بره بمركز قويسنا وأصيب 3 آخرين بإصابات طفيفة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى قويسنا المركزي، بوفاة "محمد غنيمي" 38 عامًا، و"فريد شوقي" 30 عامًا، أمناء شرطة بمركز قويسنا، ومقيمان مدينة بركة السبع، عقب إصابتهما بطلقات نارية.

وتبين أنه أثناء مهاجمة وكر لتجار مخدرات بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا، وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين من قوات الشرطة.