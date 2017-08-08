صور الإهاربي المطلوب "عمرو سعد" تغزو شوارع "إسنا" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

انتشرت صور الإرهابي "عمرو سعد عباس" المتهم الثاني الهارب في حادث الهجوم الإرهابي على دورية أمنية متحركة بمدينة إسنا، الخميس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة 3 مدنين آخرين بشكل واسع في شوارع وميادين الأقصر في إطار عمليات تكثيف البحث عنه.

كشفت مديرية أمن الأقصر، الأحد الماضي، عن هوية المتهم الثاني الهارب في حادث الهجوم الإرهابي على دورية أمنية متحركة بمدينة إسنا، الخميس الماضي، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة 3 مدنين آخرين وهو الإرهابي "عمرو سعد عباس إبراهيم" المتورط في عدد من الحوادث الإرهابية.

ولد الإرهابي عمرو سعد عباس إبراهيم في 18 نوفمبر عام 1985 بقرية الأشراف البحرية بمحافظة قنا وحاصل على دبلوم فني صناعي، وعرف بين أهل قريته بالتشدد واعتناق الفكر المتطرف.

تزعم الإرهابي الهارب عدة خلايا عنقودية نفذت مجموعة من العمليات الانتحارية، أبرزها حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأرثوذكسية بالعباسية، والهجوم الإرهابي على كمين النقب بالوادي الجديد، والتفجير الانتحاري بكنيسة مارمرقس بالإسكندرية.

وخصصت مديرية الأمن خطوط ساخنة للإدلاء بأي معلومات عن المتهم الهارب على الأرقام: (01144030960 – 01121072222 – 01140480956).

وشهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء الخميس الماضي، حادث إطلاق نار من قبل إرهابيين اثنين على كمين أمني متحرك أثناء استيقافهما حال استقلالهما سيارة نقل، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبدالماجد الخطيب"، وإصابة 3 آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.

وضبطت أجهزة الأمن أحد مرتكبي واقعة إطلاق النار، والسيارة المستخدمة، والتي عُثر داخلها على أسلحة وقنابل معدة للتفجير، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن المتهم الثاني، والذي تبين أنه كان العقل المدبر لتفجير كنيسة مارمرقس بالإسكندرية في أبريل الماضي، والذي راح ضحيته 17 وأصيب العشرات بينهم عدد من أفراد الشرطة.​