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بالصور.. لجنة فنية تنهي فحص آثار خبّأها قروي بمنزله في المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. لجنة فنية تنهي فحص آثار خبّأها قروي بمنزله في المنيا

02:56 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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بالصور.. إحالة 49 من العاملين بـ5 وحدات صحية للتحقيق بكفر الشيخ

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بالصور.. إحالة 49 من العاملين بـ5 وحدات صحية للتحقيق بكفر الشيخ

المنيا ــ ريمون الراوي: 

انتهت لجنة مشتركة من قطاعي آثار الوسطى، وآثار المنيا الشمالية، أعمال المعاينة الفنية، لقطع أثرية ضمن أحراز قضية معروضة على النيابة العامة، بعد ضبط كمية من القطع الأثرية، تعود لعصر متوسط من العصور المصرية القديمة، فترة ما قبل الميلاد.

وأجريت أعمال المعاينة، وسط تأمين من شرطة السياحة والآثار بالمنيا، بعد وضع النيابة العامة، محل ضبط الآثار تحت التحفظ الأمني وتعيين حراسة أمنية للمكان.

وتعكف اللجنة على إنهاء تقريرها حول القيمة التاريخية للقطع الأثرية، بعد تكليفها بذلك من قبل النيابة العامة بالمنيا، التي تجري تحقيقاتها تحت إشراف المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بعد ضبط القطع الأثرية بمنزل مواطن بالمعاش، من قاطني قرية "شوشة"، التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة. 

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد محمود حمدي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالمنيا، بورود معلومات بقيام "سامي. ل" 62 عامًا، بالمعاش ومقيم بقرية "شوشة" بمركز سمالوط، بأعمال حفر بمنزل مملوك له بغرض التنقيب عن الآثار خارج الإطار القانوني.

وباستئذان النيابة العامة، ومداهمة المنزل محل التحري، تبين وجود حفر عميق بالمنزل أبعاده 4 × 8 أمتار بها مستخرجات حفر بها "كسر" أواني فخارية، وبعض القطع الحجرية مختلفة الأحجام، الخاصة بالبناء الأثري.

كما تم ضبط لوحة حجرية عليها خرطوش ملكي يرجح نسبته للمك "سيتي الثاني"، ولوحة مدون عليها مفتاح الحياة ومائدة قرابين ومطحن من الحجر الجيري، و14 آنية فخارية مختلفة الأشكال والأحجام.

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