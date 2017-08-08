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تحرير 20 محضرًا تموينيًا مخالفًا بجنوب سيناء‎

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مصراوي Masrawy

تحرير 20 محضرًا تموينيًا مخالفًا بجنوب سيناء‎

02:45 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تحرير 20 محضرًا تموينيًا مخالفًا بجنوب سيناء‎

سامي عبد القادر وكيل وزارة

داليا منير - جنوب سيناء: 

صرح سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن الحملات التموينية التي تشنها المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 20 محضرًا تموينيًا مخالفًا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مهام التحقيق.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المحاضر تنوعت ما بين مخابز سياحية إدارة وتشغيل بدون ترخيص، وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود شهادات صحية، لافتًا إلى أن جميع المحاضر خاصة بمدن خليج السويس.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية العامة والمخابز ومحطات الوقود وتعبئة البوتاجاز، وكذا مستودعاتها والبقالين التموينيين بالمحافظة.

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