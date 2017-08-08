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الآثار: ترميم المسجد المحلي في رشيد بـ86 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

الآثار: ترميم المسجد المحلي في رشيد بـ86 مليون جنيه

02:55 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

الآثار: ترميم المسجد المحلي في رشيد بـ86 مليون جنيه

أرشيفية

كتبت- نسمة فرج:بدأت وزارة الآثار، الاثنين، في أعمال تطوير وترميم المسجد المحلي بمدينة رشيد وذلك في إطار خطة الوزارة في تطوير مدينة رشيد و تحويلها إليّ متحف مفتوح للآثار الاسلامية.وأوضح المهندس وعدالله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات- حسب البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، أن المسجد في حالة سيئه من الحفظ، حيث أنه يعاني الشروخ وارتفاع نسبة الرطوبة ومنسوب المياه الجوفية.وقال أبو العلا، إن أعمال الترميم والتطوير تشمل تخفيض منسوب المياه الجوفية والرطوبة، وتدعيم أساسات المسجد وتطوير الصرف الصحي لمنع تسرب المياه إليّ داخل المسجد.كما سيتم ترميم الأعمدة، والأسقف الخشبية، والمأذنه، وإزالة الشروخ من الحوائط والعقود بالإضافة إليّ تغيير طبقات العزل للأرضيات والأسطح، و تطوير أعمال الإضاءة بما يتناسب مع طبيعة الأثر.وأضاف أبو العلا، أنه من المقرر أن تستمر أعمال التطوير قرابة الثلاث سنوات بتكلفة تبلغ 86 مليون جنيه.من جانبه، قال الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية، إن هذا المسجد ينسب إلي الشيخ علي المحلي الذي توفي بمدينة رشـید ودفن بهـا عام 901 هــ/ 1495م.ویقـع المسجد فـي وسط مدینـة رشيد وله سقف خشبي مسطح محمول على 99 عمودًا مختلفة الأشكال ويتكون مــن مستویین، المستوي العلـوي ذو صفة بنائية عالية لتحمل البنـاء، ويتكون من كتل خشبية ضخمة، أما المستوى السفلي به زخارف موشاة بالذهب.وللمسجد ستة مداخل يختلف كل منها عـن الآخر تـزین واجهاتها بزخارف من الطوب المنجور.ويتوسط المسجد صحن، وتقع الميضأة في الناحیة الغربیة منه ولها مظلة مرفوعة على اثنى عشر عمودًا.

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