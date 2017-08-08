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وفاة سليمان متولي وزير النقل الأسبق عن عمر ناهز 90 عاما

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مصراوي Masrawy

وفاة سليمان متولي وزير النقل الأسبق عن عمر ناهز 90 عاما

02:48 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

وفاة سليمان متولي وزير النقل الأسبق عن عمر ناهز 90 عاما

المهندس سليمان متولي

القاهرة- (أ ش أ):

توفي المهندس سليمان متولي، وزير النقل الأسبق اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عامًا.

ولد الوزير الراحل بالمنوفية عام 1927، وحصل على بكالوريوس الهندسة من كلية الهندسة جامعة القاهرة تخصص مدني عام 1949، عمل بوزارة الأشغال ثم ضابطاً بالقوات المسلحة. وشغل منصب مدير المكتب الفني لوزير المواصلات، ووكيل هيئة النقل النهري، ومدير عام مؤسسة النقل الداخلي، ورئيس مؤسسة الطرق والكباري، وعين محافظاً لبني سويف ثم محافظاً للمنوفية عامي 1977 – 1978.

وعين الوزير الراحل، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بين عامي 1978 – 1980، ثم وزيرا للنقل من عام 1980 حتى 1999.

ويعد متولي أحد أهم وزراء النقل الذين شهدت القطاعات المختلفة للوزارة في عهدة طفرة كبيرة حيث تم في عهده شراء القطار التوربيني كما تم البدء في وضع حجر الأساس لكوبري السلام، بالإضافة إلى إنشاء المرحلة الأولى من مترو الأنفاق حلوان- رمسيس.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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