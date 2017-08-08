قوى سياسية وشعبية تطالب مصر بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

كتبت- مروة شوقي:

طالبت عدد من القوى السياسية والشعبية، الحكومة بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وسوريا، وإزالة آثار سياسة الرئيس المعزول محمد مرسى بقطع العلاقات المصرية- السورية.

ودعت القوى، حسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، لإعادة السفير المصري إلى دمشق ونظيره السوري للقاهرة، بغرض تنشيط الدور المصري المستقل الرسمي والشعبى في عملية التوافق السياسى في سوريا، وإعادة سوريا لمقعدها فى جامعة الدول العربية.

وأشادت القوى في بيانها بالشعب السوري وجيشه وقدرتهم على هزيمة الإرهاب ومشاريع التقسيم، بمشاركة القوى الوطنية والديمقراطية في إطار يحترم الأقليات ويؤمن بمبدأ التنوع الثقافي والسياسي والاجتماعي.

وأضاف: "في الوقت الذى يحقق فيه الجيش العربي السوري انتصاراته على الأرض في مواجهة كل الحركات الإرهابية، نجد أن الولايات المتحده الامريكية ماضية في محاولة فرض مشروعها التقسيمى والتفتيتى لوطننا العربي لجعل الكيان الصهيوني القوة الأعظم في المنطقة بمحاولة إقامة كيان كردي في شمال العراق وسوريا".

وكانت أحزاب: الكرامة، والعربي الديمقراطي الناصري، والتحالف الاشتراكي، واللجنة المصرية لمقاومة التطبيع، والمبادرة الشعبية العربية، واللجنة الشعبية العربية للدفاع عن فلسطين، وحزب مصر العربي الاشتراكي، واللجنة المصرية لتوحيد الأمة العربية، والنائب الدكتورجمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، من أبرز الموقعين على البيان.

بالإضافة إلى النائب هيثم الحريري، والنائب محمد عبد الغني، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، والدكتورمحمد السعيد إدريس مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وجمال أسعد ناشط سياسي.