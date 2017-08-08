ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بـ4 محافظات-(صور)

كتب- علاء عمران:

ألقت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 متهمين في مناطق أخميم، وأسيوط، وأسوان، وعين شمس، لقيامهم بالحفر داخل منازلهم بحثا عن الآثار، وضبطت بحيازتهم آواني فخارية، وأطباق أثرية ترجع إلى العصر الروماني.

وأمر اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، بالتحفظ على المضبوطات وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث سياحة وآثار سوهاج بقيام "طلعت ع م" وشهرته طلعت الجحش، 55 سنة، موظف ومقيم في أخميم، بالحفر خلسة، حيث تم العثور في مسكنه على حفرة مستطيلة الشكل بعمق 6 متر تنتهي بسرداب، حيث عثرت أجهزة الأمن فيها على 5 أنفورة من الفخار بارتفاعات مختلفة عليها زخارف من الخارج ومكحلة من الفخار صغيرة الحجم جميعها ترجع للعصر الروماني.

وفي ذات المنطقة، ألقت قوات الأمن القبض على "أحمد ص ص"، 35 سنة، عامل، حيث عُثر داخل منزله على حفري مستطيلة الشكل بعمق 8 متر ينتهي بسرداب وضبطت بداخلها آنية من الفخار صغيره الحجم بارتفاع 10سم ترجع للعصر الروماني، بينما في أخميم، ضبطت شرطة السياحة والآثار "أحمد أ ا"، 35 سنة، عامل، وعثرت بمنزله على حفرة مستطيلة الشكل بعمق 7 متر، حيث عثرت على أنفورتين من الفخار وكأس من الفخار بارتفاع 8 سم وعدد 11طبق من الفخار مختلف الأحجام ترجع جمعيهم للعصر الروماني.

وفي محافظة أسوان، تم ضبط "أحمد م ع" 65 سنة مقاول ومقيم شارع نور قاسم أسوان، وعثرت شرطة السياحة بمنزله على حفرة مستطيلة الشكل بعمق 5 متر ينتهي بسرداب لجهة الشرق بطول 2 متر وآخر لجهة الغرب بطول 3 متر، أما في محافظة أسيوط تم ضبط "حسن م أ" 50 سنة سباك ومقيم درب الخولي بأسيوط، حيث عثرت الشرطة بمنزله على حفرة دائرية الشكل بأبعاد 2متر وعمق 10متر، وعثرت بداخلها على 2 إناء من الفخار متنوعين.

وفي القاهرة، تم ضبط "حسام م ح"، 36 سنة، أمين مخزن ومقيم النعام في عين شمس، وذلك أثناء قيامه بالحفر في العيادة الخاصة بطبيب بشري (هارب) 57 سن، والعثور على حفرة مربعة الشكل بعمق 5 متر، واعترف الأشخاص المضبوطين جميعا بقيامهم بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المضبوطات والأدوات المستخدمة في الحفر، وجار عرض المتهمين على النيابة.