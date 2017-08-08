أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عودة 366 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عودة 366 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

02:44 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

عودة 366 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

منفذ السلوم

أ. ش. أ

أعلن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، اليوم الثلاثاء، عودة 366 مصريًا قادمين من ليبيا عبر منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن، في تصريح له اليوم، إن المنفذ استقبل 366 مصريًا، 319 وصولًا شرعيًا و47 غير شرعيًا، بينما تم إنهاء إجراءات سفر 895 شخصًا بينهم 281 مصريًا و614 ليبيًا.

وأشار مدير الأمن إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحباط محاولة تسلل 27 بينهم 6 أجانب إلى ليبيا عبر السلوم

    أخبار

  • ضبط 24 طن مواد وأقراص مخدرة في حملات أمنية خلال شهر

    أخبار

  • مصرع أسرة من 3 أفراد في انقلاب سيارة على طريق "الإسكندرية - مطروح"

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح منفذ "أمان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في

    أخبار

إعلان

2a92de2ac7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية