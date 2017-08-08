عودة 366 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أ. ش. أ

أعلن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، اليوم الثلاثاء، عودة 366 مصريًا قادمين من ليبيا عبر منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن، في تصريح له اليوم، إن المنفذ استقبل 366 مصريًا، 319 وصولًا شرعيًا و47 غير شرعيًا، بينما تم إنهاء إجراءات سفر 895 شخصًا بينهم 281 مصريًا و614 ليبيًا.

وأشار مدير الأمن إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.