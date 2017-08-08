غدا.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات
غدا.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات
02:41 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
فصل التيار الكهربائي
أ. ش. أ
أعلن مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة أبو نواس، ومنطقة منخفض التكاليف بحي جنوب الغردقة.
وأضاف بيان المركز اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فصل التيار غدًا، لمدة تصل إلى 5 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
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