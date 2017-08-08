6 حيل توفر باقة الانترنت للموبايل.. تعرف عليها

كتبت- ميرا ماهر:

بعد أن أصبح تصفح مواقع التواصل الاجتماعي عادة يومية لا يمكن التخلص منها، بدأ البعض يشكو من انتهاء باقة الانترنت الخاصة به سريعاً خاصة مع ارتفاع أسعارها مؤخراً، ولكن هناك طرق تجعلك على تواصل دائم بالانترنت ولكن بقليل من التكاليف.

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن موقع "أدنكرونوس" الإيطالي، مجموعة نصائح بسيطة يمكن من خلالها تقليل استهلاك باقة الإنترنت وتوفيرها، بحيث تدوم لفترة أطول كما يلي:

-عدم استخدام إنترنت الهاتف بصفة مستمرة، واقتصار ذلك على وقت الحاجة فقط، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتشغيل الواي فاي خاصة وأن الكثير من الآماكن العامة أصبحت تتيح خدمة الإنترنت مجانًا.

-تقليل جودة مقاطع الفيديو، ومنع مكالمات الفيديو إلا باستخدام الواي فاي وذلك عن طريق ضبط الإعداد.

-استخدام برامج بعينها كأحد طرق تخفيض استهلاك باقة الإنترنت، أبرز هذه البرامج هو Opera Mini وهو تطبيق مجاني متاح لنظامي أندرويد و"IOS" و"ويندوز فون"، وكذلك تطبيق "Uc Browser"، فهذه المتصفحات مزودة بأنظمة ضغط للبيانات المستهلكة توفر في الاستهلاك، فضلاً عن زيادة سرعة التصفح.

-يمكن لمستخدمي "جوجل كروم" أن يضبطوا إعداداته من خلال خيار "تقليل استهلاك البيانات"، وهو ما يمكن أن يوفر حتى 90% من الاستهلاك، كما أنه يوجد هناك تطبيقات تضغط الملفات التي يتم تحميلها مما يساعد في النهاية على توفير البيانات.

-تطبيقات التواصل الاجتماعي من أهم أسباب نفاذ باقة الإنترنت بسرعة، لذلك لابد من خلال إعدادات "فيسبوك" وقف تشغيل مقاطع الفيديو بشكل تلقائي أو على الأقل السماح بذلك فقط مع استخدام "الواي فاي"، أما تطبيق "الواتساب" فيفضل عدم فتح الملفات الصوتية أو مقاطع الفيديو إلا في وجود "الواي فاي" أيضًا.

-ينبغي الانتباه إلى التطبيقات المفتوحة في الخلفية، والتحقق من أنها لا تستنزف بيانات الهاتف، كما ينبغي وقف تحديث التطبيقات بصفة عامة إلا في وجود شبكة "الواي فاي" وهو خيار متاح في جميع الهواتف الذكية.