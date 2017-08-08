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حل أزمة صرف الدقيق لبدو جنوب سيناء‎

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مصراوي Masrawy

حل أزمة صرف الدقيق لبدو جنوب سيناء‎

02:39 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

حل أزمة صرف الدقيق لبدو جنوب سيناء‎

داليا منير - جنوب سيناء:

قال سامي عبد القادر، وكيل وزاره والتجارة بجنوب سيناء: إن جميع المخابز بالمحافظة، سددت تأمين 3 حصص لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من إجمالي عدد المخابز البالغ 31 مخبزًا، مؤكدا عدم وجود تأثير لتطبيق المنظومة الجديدة للخبز على المواطن فيما يخص السعر أو عدد الأرغفة.

وأشار عبد القادر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي فيما يخص الخبز، كما جرى حل أزمة صرف الدقيق لبدو جنوب سيناء، طبقًا للقرار الوزاري الذي ورد للمديرية بتنظيم تلك العملية، والمتمثل في أن البدالين سيدفعون ربع متوسط المبيعات الشهرية نقدًا لصالح هيئة السلع التموينية.

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مصراوي Masrawy

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