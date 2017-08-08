داليا منير - جنوب سيناء:

قال سامي عبد القادر، وكيل وزاره التموين والتجارة بجنوب سيناء: إن جميع المخابز بالمحافظة، سددت تأمين 3 حصص لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من إجمالي عدد المخابز البالغ 31 مخبزًا، مؤكدا عدم وجود تأثير لتطبيق المنظومة الجديدة للخبز على المواطن فيما يخص السعر أو عدد الأرغفة.

وأشار عبد القادر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي فيما يخص الخبز، كما جرى حل أزمة صرف الدقيق لبدو جنوب سيناء، طبقًا للقرار الوزاري الذي ورد للمديرية بتنظيم تلك العملية، والمتمثل في أن البدالين سيدفعون ربع متوسط المبيعات الشهرية نقدًا لصالح هيئة السلع التموينية.