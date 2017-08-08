موانئ البحر الأحمر تتولى خدمات القطر للسفن بـ"الأدبية" و"السخنة"

السويس - حسام الدين أحمد:

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون بين الهيئة الاقتصادية للقناة والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تتولى بموجبه الأخيرة أعمال القطر والإرشاد بميناء السخنة والأدبية.

وأوضح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة مواني البحر الأحمر، أن ميناءي السخنة والأدبية انتقلت ولايتهما في يوليو 2016 من موانئ البحر الأحمر، للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واستكمالًا لأعمال التنسيق.

جاء توقيع البروتوكول، اليوم الثلاثاء، لتتولى موانئ البحر الأحمر، أعمال القطر والإرشاد الملاحي للسفن والقطع البحرية، خلال دخولها وخروجها من منطقة الانتظار لأرصفة الميناءين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الفريق مهاب مميش للنهوض بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر تم اليوم توقيع بروتوكول.

وأوضح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن البروتوكول يتضمن الاستفادة من الخبرات الفنية والعناصر البشرية المدربة والمعدات اللازمة المتوفرة بهيئة موانئ البحر الأحمر للقيام بعمليات القطر والإرشاد للسفن والوحدات العائمة لميناءي السخنة والأدبية، لضمان انتظام وسلامة الملاحة البحرية وحفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف يوسف أنه سيتم تزويد موانئ الهيئة بقاطرتي بقوة سحب 70 ألف طن، بتكلفة 300 مليون جنيه تم بناءها في الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن للارتقاء بمستوى خدمات القطر والإرشاد بموانئ الهيئة ومواكبة السفن ذات الأبعاد والحمولات غير الاعتيادية، وتستثمر الهيئة حوالي 200 مليون جنيه سنويًا في هذا المجال.