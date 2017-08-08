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اليوم.. بدء المؤتمر الأول لأصدقاء مدينة "زويل" في الأقصر

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مصراوي Masrawy

اليوم.. بدء المؤتمر الأول لأصدقاء مدينة "زويل" في الأقصر

02:27 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مكتبة العامة بمحافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تبدأ بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الأول لأصدقاء مدينة زويل، لإحياء ذكرى رحيل الدكتور أحمد زويل، بمشاركة 200 شاب وفتاة.

وقال مصطفى محمود، المنسق العام لأصدقاء زويل بمحافظتي الأقصر وأسوان، إن المؤتمر يقام بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، ويشارك فيه حوالي 200 شاب وفتاة، يتناقشون في كافة المجالات سواء مجالات العلوم التحفيزية أو الخيرية والبحث العلمي والمنح والدراسات، بمشاركة أساتذه من جامعة زويل.

وأضاف أن التقديم للمؤتمر مجانًا، فمنذ أن أعُلن عن المؤتمر، موضحًا أنهم تلقوا 500 طلب للحضور والمشاركة لكن تمت الموافقة على 200 فقط، ويتم حاليًا إجراء مقابلات شخصية للتأكد من جدية المتقدمين.

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