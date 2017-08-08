وفاة شاب متأثرا بإصابته في مطاردة لص بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء اصطدام ثلاث دراجات بخارية بسيارة أجرة، عقب مطاردة لصوص على طريق قرية سيف الدين بمركز الزرقا، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية، إن "محمد إبراهيم سرية"، البالغ من العمر 28 عامًا، ويقيم في "عزبة 7" توفي بعدما وصل مستشفى المركز في حالة خطرة، وكان يعاني من نزيف داخلي وكسور في القدم وكدمات في البطن وحاول الأطباء إنقاذه لكن باءت كافة المحاولات بالفشل، كما أصيب في الحادث "محمد بلال" 55 عامًا بجروح في فروة الرأس، و"أسامة إبراهيم" 22 عامًا، باشتباه بكسور في القدم اليسرى وكدمات في البطن و"محمد وهبة" 40 عامًا، اشتباه بكسور في القدمين، و"رضا حامد" 50 عامًا، اشتباه بكسور وكدمات متفرقة، و"محمد رضا سرحان" 26 عامًا، أصيب باشتباه كسر في القدم اليسرى.

وتباشر النيابة العامة بدمياط التحقيقات في الواقعة إصابة 6 أشخاص.

وأوضح مصدر أمني، أن أحد اللصوص نجح في سرقة "توك توك" من داخل منزل أحد الأهالي، وشاهده عدد من الشباب وحاولوا مطاردته والقبض عليه، إلا أنه استقل سيارة "ربع نقل" كانت تنتظره ووضع "التوك توك" المسروق بها، وانطلق مسرعًا ما تسبب في إرباك الحركة المرورية.