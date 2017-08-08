البنتاجون: التحالف لم يقصف الحشد الشعبي في العراق

القاهرة (مصراوي)

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، مسؤولية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عن قصف مليشيات الحشد الشعبي العراقية على الحدود مع سوريا.

واتهمت كتائب سيد الشهداء، أحد فصائل الحشد الشعبي، الجيش الأمريكي بقتل العشرات من عناصره في قصف جوي استهدف مواقعها في الخط الحدودي المقابل لبلدة عكاشات، جنوبي سنجار في محافظة نينوى.

لكن البنتاجون "التحالف لم ينفذ أي عمليات في تلك المنطقة في هذا الوقت"، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

كما نفى المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن أي غارات جوية قرب الحدود السورية العراقية.

قتل 36 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 80 آخرين من مقاتلي الحشد الشعبي في هجوم استهدف مواقع الحشد على الحدود السورية العراقية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن القصف وقال في رسالة على تليجرام إن "الهجوم بدأ بهجمات انتحارية ثم أعقبها هجوم للمسلحين".

وقال بيان كتائب سيد الشهداء الذي نقلته بي بي سي صباح اليوم، إن القوات الأمريكية "ادعت في بيان لها أن ذخيرتها الحية قصفت مواقع مفترضة لتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود العراقية السورية".

واتهم البيان القوات الأمريكية بتعمد قصف مواقع الحشد، مطالبا الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق في الحادث.

وتوعدت الكتائب القوات الأمريكية بالعقاب، ودعت قادة الحشد إلى عقد اجتماع لتدارس الرد المناسب.

وتتكون قوات الحشد الشعبي من حوالي 40 جماعة مسلحة شيعية. وشاركت قوات الجيش العراقي في قتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، خاصة في معارك تحرير مدينة الموصل.

وتدعم القوات العراقية في قتالها لمسلحي التنظيم غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تستهدف مناطق المسلحين، لكنها أحيانا تخطئ إصابة الأهداف.