كيف تأثر برشلونة برحيل نيمار؟

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لم يظهر على برشلونة أمس، أي ملامح من افتقاده لخدمات اللاعب البرازيلي نيمار، وذلك بعد التغلب على شابيكوينسي البرازيلي بخماسية نظيفة في كأس جامبر على ملعب «الكامب نو».

ونجح كل من لويس سواريز وليونيل ميسي من التسجيل في مباراة الأمس إلى جانب كل من جيرارد ديلوفيو وسيرجيو بوسكيتس ودينيس سواريز.

واستعرضت صحيفة «ميرور» البريطانية أبرز الملامح من مباراة الأمس الأولى بعد رحيل نيمار عن برشلونة كالأتي:

1- الحياة لن تتوقف عند نيمار

بكل تأكيد كان الهدف الأساسي من مباراة الأمس هو دعم فريق البرازيلي بعد تحطم طائرته في شهر نوفمبر الماضي، ولكن كانت المباراة هي الأولى بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 222 مليون يورو، لذا كانت الأنظار مسلطة أمس على كل من ميسي وسواريز ومستواهما بعد رحيل النجم البرازيلي.

وأظهر ميسي وسواريز، قدرتهما على تقديم أفضل المستويات في غياب الضلع الثالث لخط الهجوم الشهير MSN، حيث تواجد ميسي على الجانب الأيمن من الملعب مع ميله إلى الدخول في العمق، بينما تواجد سواريز في قلب الهجوم.

2- برشلونة ليس بحاجة إلى التجديد الخططي

لم يحتاج مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي إلى تغيير خطة اللعب المعتادة للبرسا 4-3-3، من خلال الدفع بجيرارد ديلوفيو في مكان نيمار، وأثناء المباراة يبدأ ميسي على الجانب الأيسر ومن ثم يدخل إلى العمق للمساهمة بشكل أكبر في هجمات برشلونة.

وبالتالي كان دور ديلوفيو هو التواجد في مركز الجناح الأيسر واستقبال الكرات وتمريرها لميسي ولباقي اللاعبين أثناء بناء الهجمة، ومع عدم دخول ديولوفيو في العمق كما كان يفعل نيمار، سيمتلك لاعبي الوسط الفرصة للتقدم في العمق أثناء بناء الهجمة بشكل أكبر، أي أنهم إنيستا وراكيتيتش وكوتينو في حال انضمامه للبرسا سيحصلون على الفرصة للظهور بشكل أفضل.

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3- نجاح نيسلون سيميدو

يمتلك نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة فرصة كبيرة للتألق، حيث يميل ميسي كثيرًا للدخول في العمق أثناء هجمات برشلونة الأمر الذي سيمنح الظهير الأيمن المساحة الكبيرة للتقدم وإظهار إمكانياته بشكل أفضل.

4- موهبة جيرارد ديلوفيو

في الوقت الذي ستركظ فيه الجماهير مع ما سيقدمه كل من لويس سواريز وليونيل ميسي بعد رحيل نيمار، ستتوجه الأنظار أيضًا نجو جيرارد ديلوفيو، فلم يختلف اثنين على الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خريج أكاديمية لاماسيا.

ولكن وعلى الرغم من الضغوطات الكبيرة التي يعاني من ديلوفيو ليعوض رحيل نيمار، إلا أن اللاعب الشاب لم يترك الفرصة تمر وقدم مستوى مميز في مباراته الأولى بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

5- معدل أعمار لاعبي برشلونة

على الرغم من أن كبر معدل أعمار لاعبي برشلونة لم يشكل أي مشكلة كبيرة حتى الآن، إلا أن معدل أعمار الفريق بات كبير خاصة مع نجوم الفريق ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش.

وسيكون من الصعب على برشلونة في السنوات المقبلة منافسة معدل الأعمار الصغير للفرق المنافسة في دوري أبطال أوروبا من ريال مدريد ومانشستر سيتي على سبيل المثال.