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سحب مونديال قطر بين إفلاس «الفيفا» وإغراءات اليابان.. 5 دول تتصارع على «الكأس»

باتت قطر مهددة بفقدان حق تنظيم كأس العالم 2022، وسط الاتهامات العديدة الموجهة للدولة الخليجية بدفع رشاوي في عملية التصويت التي أُجريت في عام 2010 من أجل الحصول على شرف تنظيم المونديال.

وحصلت قطر على حق تنظيم كأس العالم في عام 2010 بشكل مفاجئ للجميع بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الدولة الخليجية في فصل الصيف، ومنذ ذلك الحين واتهامات الفساد تلاحق قطر قبل أن تعاني من أزمة دبلوماسية كبيرة مع دول الجوار والتي طالبت 6 منها ومن بينها مصر الشهر الماضي بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.

وبدوره قال دومينيكو سكالا، رئيس لجنة التدقيق والامتثال في «فيفا» أنه من الممكن للاتحاد الدولي تجريد بلد من حق الاستضافة إذا ما ثبت تورطه بالفساد، مشيرًا إلى أنه لم يحدث من قبل أن تم سحب تنظيم المونديال من أي دولة بسبب الفساد، ولكن سيكون من المستبعد سحب التنظيم من قطر والتي ستعمل حينها على نقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية وهو أمر يستغرق وقتًا طويلًا ثم هناك قرار ومن بعد استئناف ومن بعده قرار أخير لدى المحكمة السويسرية العليا.

وأوضح سكالا أن الفيفا يمتلك احتياطي نقدي يصل إلى مليار ونصف، إلا أن قطر دفعت الكثير من الأموال وشيدت العديد من المدن الكاملة حول الملاعب بتكلفة وصلت إلى 35 مليار دولار، وإذا ما سحب حق التنظيم منها ومن ثم استأنفت ورحبت القضية فستدفع الفيفا إلى الإفلاس.

ونقلت صحيفة «تيليجراف» البريطانية منذ أيام عن وزير الثقافة البريطاني السابق جون ويتينجدال، قوله عن احتمالة سحب تنظيم المونديال من قطر في حال تم إثبات حصول قطر على ذلك الشرف من خلال دفع الرشاوي وبطرق غير مشروعة.

ويرى جون ويتينجدال، أن هناك احتمالية كبيرة لإعادة عملية التصويت على الدولة التي ستنظم المونديال في عام 2022 في حال اثبتت الاتهامات الموجهة لقطر، وكان دامين كولين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، أكد في وقت سابق أنه لا يوجد لديه أي شك في وجوب سحب حق استضافة كأس العالم من قطر.

وتلقت قطر ضربة أخرى في الأيام الماضية عندما بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في تورط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في الاستفادة من صفقات تجارية لحسابه الشخصي تقدر بالملايين لمساعدة قطر في الحصول على شرف تنظيم مونديال 2022.

وأشارت صحيفة «الإندبندنت» إلى كون فرنسا من أبرز الداعمين للملف القطري لاستضافة المونديال على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة في الدول الخليجية والتي تصل إلى 40 درجة في الصيف، وكان ذلك الدعم أثناء تواجد ساركوزي في قصر الإليزيه.

وأفاد مصدر مقرب من السلطات الفرنسية لصحيفة «التيليجراف» البريطانية بأن القضاء الفرنسي يحقق في بعض الاتفاقات التي أبرمت بين فرنسا وقطر ومن بينها شراء إحدى شركات الخدمات العامة في فرنسا إلى جانب بيع 5% من شركة إدارة النفايات "Veolia" لشركة "الديار القطرية"، وهي شركة استثمارية مملوكة للدولة.

ومن المعروف عن ساركوزي، أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في شركة "Veolia" إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة سيباستيان بازين والذي ساهم بدوره في بيع باريس سان جيرمان لقطر في عام 2010.

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وتعود علاقة ساركوزي ببازين، إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما أنقذ ساركوزي حياة أحد أقاربه، وبناء على تلك المعطيات يحقق القضاء الفرنسي في مدى استفادة ساركوزي من تلك الصفقات، وما إذا كان على علم أو شارك في أي تعاملات غير شرعية متصلة بحقوق منح تنظيم المونديال إلى قطر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القضاء الفرنسي يحقق في اشتباه ساركوزي في اختلاس نحو 182 مليون يورو من وراء صفقة "Veolia"، وهي الأموال التي من المشتبه قيام ساركوزي بمنحها إلى المسؤولين عن عملية التصويت في اختيار البلد المستضيفة للمونديال.

وبدوره قال قال دومينيكو سكالا رئيس لجنة التدقيق والامتثال في «فيفا» في مقابلة صحفية أن من الممكن للاتحاد الدولي تجريد بلد من حق الاستضافة إذا ما ثبت تورطه بالفساد.

وفي حال تم سحب الاستضافة من قطر فسيتم إجراء عملية تصويت جديدة على البلد التي ستخلف قطر في تنظيم مونديال 2022، وستكون أبرز الدول المرشحة لنيل هذا الشرف هي الدول التي تقدمت مع قطر بملفات لتنظيم البطولة في عام 2010.

وستكون الولايات المتحدة على رأس المرشحين للحصول على حق الترشيح حنيها والتي خسرت في التصويت النهائي أمام قطر 14-8، وذلك بفضل القوة الاقتصادية الكبيرة التي تملكها، إلى جانب المنشأت الرياضية والبنية التحتية الجاهزة والخبرة الكبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية مثل أولمبياد أتالانتا 1996 ومونديال 1994، كما أنها أصبحت على بعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن حصول لوس أنجلوس، رسميًا، على شرف تنظيم أولمبياد 2028 الصيفية.

وتتواجد اليابان بقوة في الصوة في ظل الإمكانيات التقنية الكبيرة التي وعدت بتقديمها في ملفها إذا ما نالت شرف تنظيم المونديال، حيث وعدت اليابان بعرض مباريات المونديال في 400 ملعب في 208 دول حول العالم لمنح نحو 360 مليون مشجع فرصة متباعة المباريات التي ستعرض على شاشات عملافة بتقنية الـ3D، وبزاوية تصل إلى 360 درجة من خلال تصوير المباريات بـ200 كاميرا عالية الجود.

وستكون كوريا الجنوبية أيضًا من المرشحين لنيل شرف تنظيم البطولة، وذلك بعد خروجها من المرحلة الأولى عملية التصويت عام 2010 بفارق صوت واحد عن الولايات المتحدة، وفي حال نالت كوريا الجنوبية شرف تنظيم المونديال فمن الوارد أن نعاصر حدث تاريخي يشهد مشاركة كوريا الشمالية في عملية الاستضافة كما ذكر هان سونج جو في عام 2010.

وفي حال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم رغبته في منح الاستضافة لدول سبق وأن استضافت البطولة من قبل (الولايات المتحدة 1994، كوريا الجنوبية واليابان 2002)، فستكون أستراليا من البلدان المرشحة بقوة لنيل حقوق التنظيم.

ويرغب «فيفا» في نقل المونديال إلى مناطق جديدة في العالم لزيادة شعبية اللعبة، ولكن سيبقى العائق الوحيد هو قدرة الاقتصاد الأسترالي على تحمل تكلفة تنظيم حدث بحجم كأس العالم، حيث لا تزال أستراليا بحاجة إلى تشييد العديد من الملاعب إلى جانب تطوير بنتيها التحتية، أي أنها بحاجة لإنفاق ما يصل إلى 35 مليار دولار لاستضافة الحدث على أفضل نحو وهو 4 أضعاف المبلغ الذي تكبدته لاستضافة أولمبياد سيدني 2000.

وستكون الإمارات أيضًا من البلدان المرشحة لاستضافة المونديال على الرغم من عدم تقدمها بملف لاستضافة البطولة من قبل، وستتواجد البطولة بالتالي في منطقة الخليج أيضًا.

وتتمتع الإمارات ببنية تحتية مميزة وتتشارك في الحدود مع بلدان مثل السعودية وعمان، كما تمتلك تاريخًا كرويًا أفضل من قطر ولا تحوم بداخها أي مشاكل سياسية أي تتمتع بالاستقرار.