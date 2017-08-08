ننشر شروط "الدخل والرواتب" للبطاقات التموينية.. والوزارة: "لن نستبعد الحاليين"

كتبت - عايدة رضوان:

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والذي حدد 22 فئة مستحقة للدعم، يقتصر على البطاقات التموينية الجديدة، المقرر استخراجها خلال الفترة المقبلة بموجب القرار.

وحدد القرار، الفئات المستحقة بمن يبلغ دخله الشهري من المهنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أقل من 800 جنيه، وأرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحدٍ أقصى 1200 جنيه شهرياً، والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل".

وأكد رمضان، في تصريح لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أن المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم حالياً ويزيد راتبهم أو معاشهم الاجتماعي عن الحد الأقصى المذكور في نص القرار لن يتم المساس بهم.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستوجه مديريات التموين بكافة المحافظات، ببدء استخراج البطاقات التموينية للمتقدمين بطلبات الاستخراج، اليوم، على أن يتم بدء استقبال الطلبات غدًا الأربعاء، شريطة أن يكونوا من الفئات التي تم الإعلان عنها في نص القرار الوزاري رقم (178) لسنة (2017).

وأضاف رمضان، في تصريح لـ"مصراوي"، فيما يخص المادة الثالثة، والتي نصت على اقتصار البطاقات الجديدة على أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقات بعد الاستخراج، أنه وحتى إشعار آخر سوف تقتصر البطاقات الجديدة على 4 أفراد فقط.

ولفت المتحدث باسم وزارة التموين، إلى ان أي شخص لا يملك بطاقة تموينية، وتطبق عليه فئة من الفئات المستحقة، ويرغب في استخراج بطاقة تموينية، عليه أن يتقدم بما يثبت أنه مستحق لأحد المكاتب التموينية، لاستخراج بطاقة تموين.

وتضمنت الفئات المستحقة، وفقًا لنص القرار: "المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك والمطلقات والمرآة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون".

كما تضمنت: "المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهرياً، أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهرياً، العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل".