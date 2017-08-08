الصحة: مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين في حادثي سير بقنا وشرم الشيخ

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 34 آخرين في حادثي سير بمحافظتي قنا وجنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحادث الأول وقع نتيجة انقلاب سياره ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي مدخل السماينه مركز الوقف بمحافظة قنا، أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 8 آخرين، لافتا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مستشفيات جامعة قنا و قنا العام ، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قنا ، بمشاركة 12 سيارة إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد، في بيان اليوم، أن الحادث الثاني وقع نتيجة انقلاب أتوبيس بطريق شرم الشيخ، أسفر عن إصابة 26 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي بمشاركة 19 سيارة إسعاف مجهزة.

وأشار المتحدث باسم الصحة، إلى أن الإصابات في الحادثتين تراوحت مابين كسور وجروح متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج، ونزيف بالبطن والمخ، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازم.