بالصور- التصميم المقترح للافتة نزلة "أم بيومي" على الدائري بعد تغييرها إلى "أم الدنيا"

بعد حظر عدد من الدول للحاصلات.. الزراعة تشدد إجراءاتها بجميع المنافذ-

كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي"، على تصميم "البوستر"، المقترح للاسم الجديد لنقطة التقاء الطريق الدائري القديم بطريق شبرا بنها الحر الجديد من "أم بيومي" إلى "مصر أم الدنيا".

وكانت مصادر، بهيئة النقل والكباري، أكدت أن لقاءً جمع اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على تغيير الاسم، وأنه تم إعطاء تعليمات لمصنع العلامات لتجهيز لافته كبرى تحمل هذا الاسم تمهيدًا لتعليقها خلال 48 ساعه.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعلن عن فتح طريق "شبرا - بنها"، الحر المدرج بالمشروع القومي للطرق أمام حركة المرور نهاية شهر أغسطس الجاري، بعد انتهاء تنفيذه.

وكان محمود عشماوي، محافظ القليوبية قد ناقش خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، تغيير اسم حي "أم بيومي" بشبرا إلى أحمد عرابي.​