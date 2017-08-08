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بعد حظر عدد من الدول للحاصلات.. الزراعة تشدد إجراءاتها بجميع المنافذ- صور

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مصراوي Masrawy

بعد حظر عدد من الدول للحاصلات.. الزراعة تشدد إجراءاتها بجميع المنافذ- صور

02:01 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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كتب- أحمد مسعد:كلف الدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية للحجر الزراعي بتشديد الإجراءات على السلع المصدرة وتحديدًا محصول الفرولة عبر الموانئ والمطارات المصرية.وأصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والفاكهة، الثلاثاء، تقريرًا حصل "مصراوي" على نسخة منه يفيد بتشديد الإجراءات على الفاكهة والخضراوات، التي يتم تصديرها، ورفض أي شحنات مخالفة.جاء ذلك القرار استعداداً لبدء الموسم التصديري لمحصول الفراولة أواخر الشهر الحالي.وطالب المجلس التصديري، ضرورة تطبيق نظم الرقابة على السلع الزراعية المصدرة من الخضر والفاكهة عبر الموانئ المصرية، من خلال عمليات فحص الحجر الزراعي في منافذ التصدير بالمطارات والموانئ المصرية.وأعلنت عدد من الدول وقف استيراد الحاصلات الزراعية من ، لاسيما الفواكه والخضروات والتي كان أخرها المملكة العربية التي حظرت فواكه بعينها، ثم الأسماك المصرية مؤخرًا.وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، استيراد الفراولة من مصر، كما علقت روسيا، وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وعلقت المملكة العربية السعودية، استيراد بعض الخضراوات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وقال ياسر الخيال، مدير مركز المعلومات بالمجلس التصديري، إن المجلس ناقش مع الإدارة العامة للحجر الزراعي، فكرة إرسال رسائل تحذيرية للشركات التي تم رفض شحنات لها سابقا، تجنباً لتطبيق قرار وقف التصدير عليها لمدة عام.وأضاف الخيال، في تصريحات لمصراوي، أن المنظومة الجديدة التي سوف يتم تطبيقها من قبل وزارة الزراعة يصعب اختراقها، لافتًا إلى استبعاد أي شحنات مخالفة مهما يكون اسم الشركة وتأثرها على الموسم التصديري.وأوضحت الدكتورة نجلاء بلابل رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن عمل الإدارة فحص الشحنات التي سوف يتم تصدرها بشكل دقيق وسحب عينة لتحليلها، مشيرة إلى أن أهمية توافق اشتراطات الجهة المستوردة لتفادي عمليات الحظر السابقة.وأشارت بلابل، إلى أهمية التنسيق والتناغم بين الوزارة والمجلس التصديري، في ضمان تصدير المنتجات الزراعية وفقا للمعايير الدولية، أو الاشتراطات التي تطلبها الدول المستوردة لهذه المنتجات من مصر.وفي وقت سابق من العام الجاري أوقفت السودان استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر، بسبب "متبقيات المبيدات"، لافتًا إلى أن قراراها "بشكل مؤقت"، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلامة.وانضمت الكويت إلى قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضراوات المصرية، فقررت لجنة سلامة الأغذية الكويتية منع استيراد الفراولة المصرية، كما حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من مصر 15 مايو من العام الحالي.

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