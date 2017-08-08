حبس مساعد شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات متهم بقتل شاب بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أمرت نيابة الأقصر بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحبس مساعد شرطة، متهم بقتل شاب بسلاحه الناري، بالاشتراك مع آخرين، أمام محل والده بوسط مدينة الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء مصطفى صلاح، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بمصرع "مصطفى. س" 21 عامًا، مقيم بمنطقة وسط مدينة الأقصر، أثناء تواجده أمام محل لبيع السلع الغذائية بمنطقة مكتب الصحة القديم، إثر تلقيه عدة رصاصات من جانب أشخاص استقلوا دراجة بخارية لتنفيذ الواقعة، وفروا هاربين.

وجرى ضبط أحد مرتكبي الواقعة، ويعمل مساعد شرطة، كما تم تحريز فوارغ الطلقات التي اُستخدمت في تنفيذ واقعة القتل.