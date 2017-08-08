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ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكينيا رغم مخاوف من أعمال عنف

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مصراوي Masrawy

ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكينيا رغم مخاوف من أعمال عنف

02:15 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكينيا رغم مخاوف من أعمال عنف

ارشيفية

نيروبي (د ب أ)

يصوت مواطنو كينيا اليوم الثلاثاء في الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة قوية بين الرئيس اوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا اودينجا، حيث بدت أن نسبة المشاركة مرتفعة على الرغم من مخاوف من اندلاع أعمال عنف.

وقال كينياتا عبر شاشة التلفزيون عشية التصويت اليوم الثلاثاء" رجائي هو عندما نقوم بالتصويت أن نفعل ذلك بسلام".

ويحق لحوالي 20 مليون شخص الادلاء بأصواتهم اليوم الثلاثاء في الانتخابات العامة الكينية (الرئاسية والبرلمانية والمحلية).
وينافس في الانتخابات ثمانية مرشحين، ولكن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين كينياتا / 55 عاما/ واودينجا / 72 عاما/

وشهدت مراكز الاقتراع ازدحاما قبل ساعات من بدء التصويت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش).

وقالت اللجنة الانتخابية إنها " سعيدة للغاية بنسبة المشاركة حتى الآن".

وقال رئيس اللجنة وافولا شيبوكاتي إنه تم طرد ثلاثة مسؤولين انتخابيين بسبب التأخير في بعض مراكز الاقتراع في نيروبي.

وأضافت اللجنة أن الأمطار أرجأت التصويت في بعض المناطق، متعهدة بتمديد فترة التصويت في حالة الضرورة.

وقال اودينجا قبل مغادرته للإدلاء بصوته " أشعر أن الوقت حان. أشكر مواطني كينيا لخروجهم بأعداد كبيرة للتصويت".

وقال محللون إنه اذا فاز كينياتا بفترة ثانية مدتها خمس سنوات في الجولة الأولى أو الثانية، يمكن أن تثار مزاعم بالتزوير ومن ثم قد يسفر ذلك عن أعمال عنف عرقية تشبه ما حدث خلال انتخابات عام 2007 عندما اعتقد الكثيرون ان اودينجا خسر الانتخابات من خلال التزوير، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص في أعمال عنف.

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مصراوي Masrawy

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