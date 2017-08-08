ميركل تجيب في بث مباشر على أسئلة أصحاب قنوات شهيرة على يوتيوب

برلين (د ب أ)

قبل حوالي شهر على الانتخابات التشريعية، تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرد على أسئلة أربعة شباب من أصحاب القنوات الشهيرة على شبكة "يوتيوب" لمقاطع الفيديو في بث مباشر على مدار ساعة.

وسيجري هذا الحوار مع المستشارة عبر الإنترنت في 16 آب/أغسطس الجاري مشغلو القنوات الشهيرة الأربعة التي تحمل اسم "MrWissen2Go "و "ItsColeslaw" وألكسي بيكسي وإشتار إيزك.

وهذه ثاني مقابلة تجريها ميركل عبر "يوتيوب"، حيث أجرت قبل عامين حديث مع مشغل قناة "LeFloid" الشهير. وحصد فيديو المقابلة على "يوتيوب" وحده أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

وسيتولى إنتاج البث المباشر لمقابلة هذا العام شبكة "Studio71"، التابعة لمجموعة "ProSiebenSat.1" التليفزيونية.

وأعلنت "ProSiebenSat.1" اليوم الثلاثاء أن "Studio71" ستكون أيضا مسؤولة عن إدارة تحرير المقابلة.