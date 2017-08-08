أحكام بإعدام 27 شخصا في قضية سبايكر بالعراق

بغداد (د ب أ )

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق اليوم الثلاثاء حكماً بالإعدام بحق 27 مدانا بالاشتراك في جريمة سبايكر والافراج عن 25 متهماً لعدم ثبوت الأدلة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماَ بالإعدام بحق 27 مدانا بالاشتراك في جريمة سبايكر وأن القرار جاء استنادا إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "القرار ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية وأن محكمة الجنايات أفرجت في الوقت نفسه عن 25 متهما لعدم ثبوت الأدلة بحقهم".

وسبايكر وهو معسكر للجيش في قاعدة جوية بمحافظة صلاح الدين نفذ فيه تنظيم داعش عمليات إعدام طالت أكثر من 1700عسكري عراقي غالبيتهم قتلوا في مجمع القصور الرئاسية في محافظة صلاح الدين .