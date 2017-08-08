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السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين في قضية "اقتحام قسم التبين"

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين في قضية "اقتحام قسم التبين"

02:10 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين حضوريًا سيد عبد الفضيل، ومسلم محمد مسلم، بالسجن المشدد 10سنوات، في إعادة محاكمتهما بقضية "اقتحام قسم التبين".

كما قررت المحكمة، تغريمهما مبلغ 10 ملايين و101ألف و 79 جنيه، قيمة ما أتلفوه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة.

كانت محكمة الجنايات بالدائرة نفسها قد عاقبت 21 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، و15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهماً بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمت المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها عن الأضرار التي تسببوا في إتلافها، والزمتهم بالمصروفات الجنائية، وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة

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مصراوي Masrawy

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